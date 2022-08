Las «Rojas» juegan en Puelches

Por la fecha 8 de la Liga Provincial de Fútbol Femenino el Club Independiente se enfrentará al equipo achense Tus Amigos a partir de las 16 horas en Puelches.

Luego de cumplir con la fecha libre correspondiente del fixture de la Zona 3, las dirigidas por Mariano Saffenreider vuelven a la competencia con el objetivo de volver a sumar de a 3 puntos y en frente tendrán al equipo achense que marcha segundo con 15 puntos y las Rojas se encuentran en la sexta posición con 10 unidades.

PARTIDOS FECHA 8

10:00 Puelches – Tusa

11:30 Macachín – Alpachiri

13:00 Jacinto Arauz – San Martín

14:30 Huracán – Anchorena

16:00 Club Independiente – Tus Amigos

Fecha Libre – Cuchillo Có

POSICIONES ZONA 3

1) Jacinto Arauz 16pts. 2) Tus Amigos 15 pts. 3)Huracán 14pts. 4) Tusa y Cuchillo Có 11pts. 6) Club Independiente y San Martín 10 pts. 8) Macachín y Puelches 4pts. 10) Alpachiri 3pts. 11)Anchorena 1pt.

