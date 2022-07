Inscripciones abiertas para ser Bombero Voluntario

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Doblas comunicó que se encuentran abiertas las inscripciones para sumarse a la familia bomberil del cuartel de nuestra localidad.

La inscripción de aspirantes será hasta el 31 de julio y los mismos deben tener entre 17 y 38 años para poder realizarla. Para más información se pueden acercar al cuartel de bomberos ubicado en calles Astrain y Córdoba o comunicarse al teléfono 2954-442750.

