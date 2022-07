Capacitación de Bomberos en Doblas

En la jornada de ayer el cuartel de bomberos de nuestra localidad fue anfitrión del curso obligatorio Seguridad Bomberil e Introducción a Recursos Informáticos que se llevó a cabo en las instalaciones del IJME que estuvo a cargo de los disertantes María Morel y Lucio Siampoli de la Escuela Provincial de Capacitación de Bomberos.

La actividad que comenzó a las 9 de la mañana y se extendió hasta las 16:30 horas contó con la presencia de 35 bomberos representantes de los cuarteles de que componen la Zona III, IV y V de la Federación Pampeana de Asociaciones de Bomberos. Del cuartel de bomberos local se capacitaron Soledad Guerrero y Nora Ozán.

El curso estuvo dirigido para aquellos bomberos que están rindiendo los manuales durante el año de Sub Oficial Sub Alterno que al terminar el curso ascenderán a Cabo y para los Jefes que están estudiando para Sub Oficial Superior.

Estuvieron acompañando el encuentro Cristián Gonzalez en representación de la Escuela Provincial, Mariana Burgui, Directora Zonal y Daniel Farías, Director de Operaciones (COLP).