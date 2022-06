El «Rojo» repartió puntos con Deportivo Uriburu

Por la fecha 11 del Apertura de la Liga Cultural el Club Independiente empató sin goles ante el Deportivo Uriburu.

En la fría tarde del domingo en el Estadio Enrique Francisco Parodi el «rojo» recibió al Canario y en un partido que contó con pocas ocasiones de gol finalmente el empate fue el resultado final para un partido que fue muy luchado en el mediocampo.

Los dirigidos por Dardy Corcuera no pudieron imponer el buen manejo de pelota que venían desplegando en el torneo y el equipo en esta fecha no pudo contar con la presencia de Emiliano Cocco por lesión. La visita apostó a los pelotazos y cortar el juego con fules cuando el rojo intentaba hacer las conexiones, con esta dinámica el partido no llevó peligro a las áreas rivales y terminó en empate 0-0.

Con este resultado el «rojo» quedó en la sexta posición de la tabla de la Zona Norte junto a Atlético Macachín, y Belgrano con 13 puntos. Se prepará en la semana para enfrentar por la fecha 12 a Atlético Santa Rosa en el estadio Mateo Calderón.

JUVENILES

En el primer turno los dirigidos por Matías Narcué y Daniel Casado empataron 2-2 con goles para los rojos de Benjamín Bocquet y Ian Ozán.

RESULTADOS FECHA 11

Dep. Winifreda 1-1 Dep. Mac Allister

All Boys 1-0 Atl. Santa Rosa

Guardia del Monte 3-2 Belgrano

Dep. Anguilense 1-1 Dep. Penales

Unión de Riglos 0-0 Campos de Acha





POSICIONES

En primera 1) Mac Allister, 20 puntos; 2) All Boys, 19; 3) Winifreda, y Campos de Acha, 18; 5) Anguilense, 15; 6) Macachín,Club Independiente y Belgrano, 13; 9) Unión de Riglos, y Uriburu, 11; 11) Penales, 10; 12) Guardia del Monte, 8; 13) Santa Rosa, 4.

En juveniles: 1) All Boys, 23 puntos; 2) Santa Rosa, 19; 3) Mac Allister, 20; 4) Guardia del Monte, y Belgrano, 17; 5) Deportivo Winfreda, y Penales, 14; 8) Macachín, Club Independiente 13; 9) Unión de Riglos, 12; 11) Deportivo Anguilense, 8; 12) Campos de Acha, 6; 13) Deportivo Uriburu, 2.