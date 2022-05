Relevamiento COLSECOR: Una familia doblense necesitó $47.733 para no cruzar la línea de indigencia en abril

La Fundación COLSECOR presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que busca generar información y profundizar en el conocimiento de las realidades locales. Doblas se ubica un 14,3% por encima del promedio.

El promedio del registro efectuado en 37 localidades de seis provincias fue de $ 41.762. Se observó un incremento de 6,5% intermensual.

En base a ese trabajo del que participaron 37 localidades de seis provincias, se pudo determinar que en abril un adulto necesitó $13.515 para no cruzar la línea de indigencia. Ese valor se estableció tomando el promedio de las comunidades participantes. La CBA fue un 6,5% más elevada respecto a la presentada el mes anterior.

Para una familia de cuatro integrantes el valor de la Canasta Básica presentado por la Fundación COLSECOR se situó en $41.762, mientras que en el caso de un núcleo familiar integrado por dos y tres personas, fue de $20.273 y $33.248 respectivamente. La cifra ascendió a $43.925 teniendo en cuenta hogares conformados por cinco personas.

VER INFORME COMPLETO

“El valor de la canasta básica presentada por la Fundación COLSECOR fue levemente más bajo que el que publica el INDEC el mes anterior, no obstante, esta brecha se va reduciendo y el precio promedio de las localidades se va emparejando con el que publica el organismo. En cuanto a la dispersión a lo largo de la geografía, vemos que hay importantes diferencias en el valor de la canasta y observamos que las variaciones no parecen estar explicadas por una provincia o región, lo que muestra una heterogeneidad y dispersión no vinculada a la ubicación geográfica. En cuanto a la variación mensual, abril muestra un aumento del 6,5% en relación a marzo, lo que nos está dando un 32,1% de incremento cuatrimestral”, indicó la socióloga Natalia Calcagno, coordinadora del estudio.