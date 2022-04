Las Rojitas tuvieron su encuentro amistoso

El pasado lunes las jugadoras más chicas del Club Independiente de Doblas viajaron a la ciudad de Santa Rosa para disfrutar de su primer encuentro amistoso ante el Club General Belgrano.Se disputaron partidos de fútbol 6 con las categorías Sub 12 y Sub 14 donde las locales ganaron en la primer categoría 4-0 y en la Sub 14 las doblenses se impusieron en el marcador con un contundente 7-2.

Este año comenzó a dictarse la actividad de «fútbol femenino iniciación» a través de la Direcci{on de Deportes en nuestra localidad y se lleva a cabo en las instalaciones del Club Inpendiente bajo las órdenes del profe Eduardo Coria los días lunes y viernes de 19:15 a 20:15 hs.

Todas aquellas niñas que se quieran sumar a practicar esta actividad deben enviar los siguientes datos: nombre completo, dni y fecha de nacimiento vía whatsapp al 2954-510340 a la directora de deportes local, Rosana Corcuera.