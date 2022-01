Nueva estrategia: contactos estrechos asintomáticos y vacunados no realizarán aislamiento

Las autoridades sanitarias acordaron nuevas pautas para aquellas personas que sean contacto estrecho de casos positivos de COVID. De acuerdo con la nueva reglamentación, quienes cuenten con el esquema completo de vacunación y no presenten síntomas no estarán obligados a aislarse.

De esta manera el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa con las particularidades de la jurisdicción, pero bajo la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, determinó que: las personas consideradas contactos estrechos convivientes o no,ASINTOMATICOS de un caso confirmado de COVID 19, que acredite ESQUEMA DE VACUNACION CONTRA COVID COMPLETO no realizarán aislamiento. Estas personas podrán realizar tareas cotidianas, pero deberán maximizar las medidas de cuidado (uso adecuado de barbijo, distanciamiento físico, permanecer en espacios debidamente ventilados, no concurrir a eventos masivos).

Las recomendaciones son dinámicas y están sujetas a la evolución sanitaria de la pandemia.



Se considera vacunación completa:

Cuando la persona tiene aplicadas tres dosis de vacunas contra COVID-19: primera, segunda y refuerzo con 14 días de aplicada esta última dosis

Cuando tiene aplicada primera y segunda dosis con 14 días de aplicada esta última dosis, y que aún no hayan transcurrido los cuatro meses para recibir su dosis de refuerzo

Cuando tiene aplicada primera y segunda dosis con 14 días de aplicada esta última dosis, y que haya padecido COVID 19 en los últimos 90 días.

Para niños y adolescentes (de 3 a 17 años) considerar esquema completo con dos dosis, siempre con 14 días de aplicada esta última dosis.

Importante:

Los contactos estrechos de un caso confirmado no vacunados o incompletamente vacunados deben guardar aislamiento durante diez días.

Los casos confirmados para COVID 19 no modifican las recomendaciones de aislamiento (siete días con vacunación completa o diez días con vacunación incompleta.

Las personas con síntomas (aunque sean mínimos), siendo o no contacto estrecho, deberán concurrir a testearse y aislarse.

(aunque sean mínimos), siendo o no contacto estrecho, deberán concurrir a testearse y aislarse. Las personas confirmadas para COVID 19 y iengan factores de riesgo (edad mayor de 60 o comorbilidades) o están incompletamente vacunadas o presenten síntomas como dificultad respiratoria, fiebre persistente, o cualquier otro síntoma que afecte su condición general deberán concurrir a un establecimiento de salud, público o privado según su conveniencia.

Situaciones en las que NO se recomiendan las pruebas de testeo:

• Asintomáticos.

• Como requisito para salir del aislamiento

• Para acceder a lugares públicos

Se debe considerar que debido a la circulación viral y que, al modificar la estrategia de testeos, tomando muestra a personas sintomáticas, es esperable que el índice de positividad se incremente.

Estas recomendaciones se basan en la evidencia internacional y nacional, que la fuente de infección principal radica en las actividades sociales y eventos masivos mientras que, en el marco de la actividad laboral, donde se implementan protocolos y se realiza un seguimiento de los casos para disminuir la transmisibilidad es una actividad de menor riesgo.

Una vez más, se recordó que se está viviendo esta pandemia, con más herramientas de prevención que en estos días permiten una vida normal. No obstante, esto se logra si las personas están vacunadas, y complementando la vacunación, todos deben continuar con las medidas de prevención: uso adecuado del barbijo, permanecer en ambientes ventilados, lavado frecuente de manos y consulta frente a síntomas compatibles con la enfermedad (resfrío, tos, fiebre, decaimiento, dolor de garganta, dolor de cabeza, vómitos o diarrea, alteración del gusto o del olfato),

Se recordó que considerando la fuerte ola de calor se decidió modificar el horario para toma de muestra para hisopados en la provincia de La Pampa de 6 a 12 horas y de 18 a 21 horas.