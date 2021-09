Elecciones en La Pampa. Los contagiados o aislados no deben ir a votar

La prosecretaria del Juzgado Federal local, Brenda Wernike, confirmó este viernes que los contagiados con coronavirus, o aislados por ser contacto estrecho, o con síntomas, no deben ir a votar a las PASO del domingo 12 de septiembre.



En diálogo con RADIO NOTICIAS 99.5, la prosecretaria dijo que los contagiados o aislados deben cumplir con todas las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias con los justificativos correspondientes de cara a la próxima elección. Quienes estén eximidos de votar deben presentar un certificado médico que justifique su ausencia a los lugares de votación.

«El voto es obligatorio para todos los ciudadanos salvo para las personas que presenten estas condiciones de salud que, bajo ningún punto de vista, deben concurrir a los establecimientos», resaltó.



Y comparó: «así como no pueden ir al supermercado o a ir a visitar a un familiar tampoco pueden ir a votar por una cuestión de sentido común».



Para la abogada, «lo importante es no concurrir porque se pone en riesgo a la sociedad pero vamos a establecer un criterio amplio para la justificación».

Indicó que si una persona va a votar y, en ese momento, manifiesta algún síntoma, compatible con coronavirus, se lo aísla en el momento para que pueda emitir su voto sin poner en riesgo a los demás.

Wernike reiteró que los pampeanos revisen el padrón on line (www.padron.gov.ar) porque hubo cambios en los lugares de votación respecto a los sitios de las elecciones anteriores. También aclaró que cada uno debe llevar su propia birome y, de ser posible, no usar pegamento ni la saliva para cerrar el sobre sino que es recomendable meter la solapa hacia adentro: método suficiente para que la boleta no salga de su interior.

ELECCIONES.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se desarrollarán el domingo 12 de septiembre. Los pampeanos y pampeanas deberán ir a votar de nuevo el 14 de noviembre para los comicios legislativos generales.

Quiénes son los precandidatos.



El Frente de Todos, con su lista «Celeste y Blanca», llevará como precandidatos a senadores a Daniel Bensusán y María Luz Alonso. Y como postulantes a diputados nacionales a Varinia Lis Marín y Ariel Rauschenberger .



Juntos por el Cambio, por su parte, va más dividido. Por un lado, una de las listas lleva como precandidatos a senadores a Daniel Kroneberger y Victoria Huala y a diputado nacional a Martín Maquieyra y Evangelina Ramis.

Otras de las listas lleva a Hipólito Altolaguirre como precandidato a senador y a Hugo Pérez como postulante a diputado.



Una tercera nómina, denominada «Movimiento Federalista», lleva como precandidata a senadora a Adriana Leher y a diputado Luis Serradel.



Otra lista lleva a Darío Casado, como precandidato a senador, y Luis Bertone a diputado mientras que una cuarta nómina presenta a Susana Teysseire como precandidata a senadora, y Elida Deana a diputada.



El Frente de Izquierda también tendrá interna: por un lado competirán Claudia Lupardo y Jonhatán Gómez para senador y Luciano González Cabiati y Lucas Mateos Montigel para diputado nacional.



El Partido Socialista, en tanto, llevará a Luis Solana como precandidato a senador y a Marina Vanini como precandidata a diputada.

El Nuevo Más, por su parte, llevará como precandidatos a Maite Pérez García para el Senado y Ayelén Pilcic para Diputados.