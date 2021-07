CoSeDo recibirá aporte para Red de Fibra Optica Urbana

La Cooperativa de Servicios Públicos de Doblas (COSEDO) recibirá un Aporte No Reintegrable de 3,3 millones de pesos para concretar el tendido de la red urbana de fibra óptica. Se espera la aprobación se realice el próximo miércoles cuando el organismo nacional tenga su reunión de directorio.

El proyecto, oportunamente presentado, se enmarca en la operatoria que otorga este beneficio (no es crédito, es no reintegrable) en localidades de hasta 5 mil habitantes y donde estén dadas una serie de condiciones. Las cooperativas, en caso de interés por parte de pymes (no es este caso), tienen prioridad lo mismo que prestadores que ya estén operando.

La COSEDO es de las pioneras en La Pampa en ofrecer el servicio de la televisión por cable. De hecho, la entidad es parte del grupo de entidades que fundaron Colsecor.

Actualmente ofrece el servicio de televisión y de internet por red física y dará un enorme salto de calidad y confiabilidad con la fibra.

En forma paralela, la localidad es una de las beneficiadas por la ampliación de la red troncal provincial de fibra de Aguas del Colorado. La propia cooperativa será la encargada del tendido de esa ampliación, poco más de 30 kilómetros vía aérea y aprovechando el posteado de cemento de la línea de energía de 33 kv. que abastece desde Macachín.

En declaraciones a diario LA ARENA, el presidente de la entidad, Jorge Páez, confirmó que disponía de la información sobre el tratamiento el miércoles por parte del organismo nacional del expediente. Se mostró «muy contento porque es algo por lo que gestionamos mucho y será para nosotros un salto de calidad enorme en los servicios de telecomunicaciones». Sostuvo que además del trabajo de la cooperativa, «contamos con el gran apoyo del ministro (de Conectividad y Modernización, Antonio) Curciarello y de Alejandro Gigena, nuestro representante en el Enacom».