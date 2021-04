Pandemia: Ziliotto confirmó que no aplicará más restricciones

El gobernador Sergio Ziliotto dijo este jueves que, pese al aumento de casos de coronavirus, no pondrá la rma de un decreto para poner más restricciones: dijo que no suspenderá las clases presenciales y manifestó que no aplicará más restricciones a las actividades económicas. Reiteró que los contagios se producen, en su mayoría, en los encuentros sociales.

“Hay una gran falencia a partir del relajamiento social. La principal herramienta es la responsabilidad social”, dijo. “Es muy simple: se pueden hacer cosas, pero hay que cumplir con los protocolos”, manifestó, en una conferencia de prensa desde General Pico, donde participó de la licitación de 120 casas sociales. Dijo que no tocará, por el momento, el sistema bimodal de clases. “No vamos a cometer locuras, pero sí vamos a hacer todo lo posible y vamos a tomar las decisiones en base a fundamentos, porque uno de los desafíos es mantener la educación de nuestros chicos. Estamos trabajando en el equilibrio de salud y educación”, sostuvo.

“Este análisis lo hacemos diariamente. Analizamos cada impacto en cada una de las localidades y que efecto ha tenido en el sistema educativo. Este análisis está basado en la responsabilidad. Vamos a asegurar la educación, pero también la salud de cada integrante de la comunidad educativa. Uno de los valores que debemos preservar es la Educación de

nuestros chicos, de nuestros hijos”, sostuvo. En ese marco, también dijo que no aplicará más restricciones de circulación ni tampoco suspenderá actividades económicas.

Ziliotto, además, reveló que ayer le sugirió al presidente Alberto Fernández y a la ministra Carla Vizzotti que “repliquen” en “todo el país” el modelo pampeano de producción estatal de oxígeno medicinal. Actualmente, en medio del crecimiento alarmante de casos de coronavirus, en casi todo el país escasea el oxígeno: su producción se encuentra concentrado en tres empresas.

Ziliotto resaltó que desde hace unos 15 años La Pampa tiene producción propia de oxígeno medicinal. “Es algo que nos hace sentir distintos. Orgullosos”, sostuvo. “La producción propia nos da cierta tranquilidad”, sostuvo. “Pero tenemos que aumentar la capacidad. Por eso estamos haciendo el pedido para seguir aumentando la capacidad”, expresó. Dijo que ayer, en el encuentro con el presidente Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti, le planteó que la estrategia pampeana de producción propia de oxígeno debe “replicarse” en todo el país.

“Eso nos va a ser un poco menos dependientes del sector privado”, expresó. “Hoy en La Pampa no dependemos de nadie para mantener el suministro de oxígeno. En este aspecto somos independientes. El objetivo es aumentar la producción y ya estamos trabajando en ese aspecto donde incorporaremos más elementos en los próximos días. Se abastece con este gas medicinal a 135 puestos (incluidos los hospitales Lucio Molas de Santa Rosa y Gobernador Centeno de General Pico)”, dijo.