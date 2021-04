Salud incorporó médico generalista al Hospital de Doblas

El Hospital “Dr. Pedro Novick” de Doblas sumó un médico generalista, un ecógrafo portátil y una bomba de infusión, con el objetivo de seguir mejorando el servicio médico en la localidad.

El director del establecimiento Hernán Coria resaltó la importancia de la incorporación de un médico generalista, se trata del doctor Franco Flores. También adelantó que próximamente se sumará un obstetra. “Tenemos fonoaudiólogo, nutricionista, estamos ampliando un gran equipo de trabajo”, armó a la Agencia Provincial de Noticias. Coria explicó que la llegada del nuevo equipamiento permitió ampliar los servicios hacia la comunidad.

“Recibimos un ecógrafo portátil, que nos va a facilitar ecografías convencionales en el hospital para que la gente no se tenga que trasladar. Además, tenemos una bomba de infusión, que sirve para dosicar medicación en el caso de que el paciente lo necesite”, comentó.

En cuanto a la situación sanitaria local destacó que el equipo de Salud trabaja para que el virus no avance. “El equipo está respondiendo bien, trabajando intensamente y siempre con el apoyo del Ministerio de Salud provincial. Con el plan de vacunación, tenemos mucha gente vacunada, más de 300 en la localidad. Estamos tratando de vacunar a toda la

población, venimos bien”, agregó. También Coria se rerió a que la pandemia no afectó el trabajo del equipo de Salud en la

localidad. “Hemos tenido casos positivos y personal aislado, pero era de esperarse aún tomando todas las precauciones, pero no afectó el trabajo en la localidad. El virus le puede tocar a cualquiera, pero salvo esas dicultades el personal está completo”, indicó.

Por otro lado, comentó que se realizarán más obras al hospital donde se adaptará una parte que estaba en desuso. “Estamos con la construcción del nuevo laboratorio y vacunatorio que ya está aprobando, ni bien ingresen los fondos vamos a empezar con las obras”, concluyó.