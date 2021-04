Suspenderán los torneos de fútbol si no respetan los protocolos

El subsecretario de Deportes de la provincia, Ceferino Martínez Almudevar, mantuvo una reunión este jueves por la mañana con los dirigentes de los clubes de la Liga Cultural donde alertó sobre la necesidad de sostener los protocolos sanitarios en los estadios.

Hoy La Pampa es una isla en el panorama deportivo nacional porque es una de las dos o tres provincias que están disputando sus torneos federados y no solo eso, se compite con público en las tribunas debido al status controlado y estable de casos que tiene el territorio.

Sin embargo, esa situación puede modificarse si no se extreman los cuidados por parte de las instituciones. «Hemos visto una predisposición de la dirigencia en el respeto de los protocolos pero no en la medida que queremos. Tienen que ser cercanos al 100 por ciento para que el torneo no sufra ninguna interrupción», sentenció el subsecretario.

Martínez Almudevar contó que en la primera fecha del torneo Oficial culturalista no acudieron a controlar en los estadios porque no lo creian necesario aunque confesó que sí le «llegaron comentarios». Por esa razón decidieron hacer un relevamiento en la segunda fecha.

«Somos una de las dos o tres provincias que estamos jugando con público. Primero, jugando y luego, con público. Estamos en una situación de privilegio respecto de las otras provincias. Me interesa que tratemos de mantener el respeto de los protocolos: no compartir el mate, utilizar los barbijos y mantener el distanciamiento social», subrayó.

Respecto de la cantidad de público permitida en los estadios dio un dato clave, que no se cumplió en casi ninguna de las canchas:

1) para aquellas canchas que no tienen tribunas y solo cuentan con alambrado como las de Deportivo Penales, Deportivo Uriburu, Pampero de Guatraché o UD Bernasconi -por ejemplo- el máximo de habilitación de personas es de 200 personas.

2) para aquellos estadios que tienen una tribuna pequeña y el resto del perímetro tiene alambrado como las de Villa Mengelle, Sportivo y Cultural, Unión de Campos o Independiente de Doblas se habilitan 280 personas.

3) estadios como los de General Belgrano, All Boys, Atlético Macachín o Ferro de Pico, que tienen tribunas en casi todo el perímetro se habilitan hasta 400 personas.

«Está permitido hasta 400 personas, así lo habilitó un decreto del presidente, pero no quiere decir que el límite es 400, debe estar limitado hacia abajo según la descripción de cada uno de los estadios», destacó Almudevar.

«De la patagonia somos los únicos que estamos compitiendo con público. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado, que es competir y podamos transitar un camino para que en un tiempo no haya ingreso restricto a la cancha», subrayó.

El partido disputado el domingo pasado en la cancha de All boys: la mayoría del público, sin barbijo.

Aumento de casos

Todos los habitantes de la Argentina saben que es visible el aumento de casos de covid-19 en el país. Se está ingresando a la «segunda ola» y por eso es imprescindible que se extremen los cuidados para evitar el aislamiento tal como sucedió entre marzo y septiembre de 2020.

«Estamos entrando en la segunda ola, hubo 16.000 casos ayer en el país cuando un mes atrás había 4.000. Hay que redoblar esfuerzos para no suspender los torneos. Propiciamos que ustedes (a los dirigentes) recomienden el uso del barbijo, no solo el día del partido. Estamos pidiendo que nos den una mano para seguir teniendo continuidad con el campeonato», reclamó el subsecretario.

En ese sentido, Martínez Almudevar compartió un estudio que realizó la subsecretaría de Deportes respecto de los porcentajes en que se cumplen o no los protocolos correspondientes.

Según el relevamiento, un 77 por ciento de los clubes no vendió entradas en la puerta del estadio mientras que un 22 por ciento sí lo hizo. En cuando al uso del barbijo, un 88 por ciento fomentó la utilización del tapabocas mientras que un 11 por ciento no lo hizo.

Sobre los controles de temperatura en puerta, un 77 por ciento lo cumplió mientras que un 22 por ciento de los clubes no lo hizo. Respecto de la insistencia por mantener el distanciamiento dentro del estadio, un 64 por ciento lo promovió mientras que el resto no lo hizo.

Un porcentaje cercano es el de la implementación de las islas de sanitización donde apenas el 66 por ciento las hizo visibles en las canchas mientras que el resto no las presentó.

«Los números no están tan mal pero en una época de pandemia tiene que ser el 100 por ciento. Todos tienen que tener la isla de sanitización, control de temperatura y promover el uso de barbijos, además de el resto de las medidas. Tenemos que demostrar como equipo que estamos rumbo a ese porcentaje. También es importante la trazabilidad para poder controlar los contactos de cercanía, eso se hace con la venta anticipada. Algunos lo hicieron bien», confesó el subsecretario.

En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Liga Cultural, Guillermo Rechimont, junto a los representantes de All Boys, General Belgrano, Atlético Santa Rosa, Independiente de Doblas, Deportivo Penales, Deportivo Winifreda, Atlético Macachín, Deportivo Mac Allister, El Elyon, Deportivo Centro Oeste, Pampero de Ataliva Roca, La Barranca, Deportivo Carro Quemado, Campos de Acha, Deportivo Matadero, Villa Mengelle, Independiente de Arauz, Huracán de Guatraché, Deportivo Alpachiri, UD Bernasconi, entre otros.

Almudevar pidió que las voces del estadio se utilicen para fomentar los cuidados y también pidió que se generen nuevas propuestas como sucedió en Darregueira con la utilización del streaming para la transmisión de los partidos.

Uno de los representantes que aportó ideas fue Patricio Mac Allister que le solicitó al subsecretario cartelería para colocar en los estadios para evitar que los dirigentes tengan que tomar el rol de controlar a los simpatizantes.

«Estamos en una situación privilegiada respecto de otros lugares del país. Una propuesta que quiero compartir es poner en todas las canchas cartelería informativa. Esto es un cambio brusco para la gente que va a la cancha, todo el tiempo hay que explicarle que usen barbijo, que no se aglomeren. Es difícil para nosotros hacerle entender. Con información en las canchas da resultado. la gente entra a la cancha y ya tiene una regla que no baja del club sino directamente desde Provincia y nos quita la presión de tener que interactuar con la gente. Sería importante que en cada una de las canchas esté esa cartelería», dijo el «Pato».

Respecto de esa solicitud, el subsecretario de Deportes se comprometió a hacer llegar ese material, cartelería y banners a todos los clubes antes de la cuarta fecha del campeonato.