Liga Cultural: En juveniles no podrán jugar mayores de 20 años

En la reunión de Consejo Directivo de la Liga Cultural de anoche no fue revisada la decisión de no permitir incluir 3 jugadores mayores de 20 años en la división juveniles. El pedido había sido realizado por Independiente de Doblas, Atlético Macachín y Unión de Miguel Riglos.

Hace pocos días se conoció a través de un programa periodístico que en el torno que se pondrá en marcha a partir del 21 de Marzo, en la categoría Juveniles (preliminar de 1 categoría) no se podrán incluir jugadores mayores de 20 años, siendo que tradicionalmente se permitía la participación de 3 mayores de esa edad. Esta posibilidad es importante sobre todo para localidades pequeñas, las cuales también sufren el éxodo de jóvenes a los 18 años cuando finalizan el secundario y también para dar rodaje a jugadores que retornan de una lesión antes de volver a la primera división.

Por este motivo, varios clubes especialmente de nuestra zona elevaron una nota a la Mesa Directiva de la Liga Cultural pidiendo se revise la medida. Una de las razones para establecer el límite de edad es que esa es la categoría que luego disputa por orden de mérito el Torneo Provincial. El representante de Independiente, Dario Monsalvo, informó que «nadie pudo recordar con precisión la fecha en que se había discutido esta modificación, que entendemos es muy negativa para nuestras localidades».

No se permite que participen tres jugadores mayores de 20 años porque eso significa una ventaja deportiva, pero nos obliga en algunos casos a poner jugadores de 14 o 15 años y eso también es una desventaja. Luego de haberlo discutido se puso a votación y finalizó 4 a 4 por lo que no alcanzó para revertir la medida». Independiente, Atlético Macachín, Unión de Riglos y Belgrano votaron a favor mientras que Mac Allister, All Boys, Santa Rosa y Guardia de Toay en contra.

PROTOCOLOS

En el inicio de la reunión, el presidente Guillermo Rechimont explicó la metodología que se llevará adelante para los casos donde haya clubes que tengan jugadores positivos de COVID y soliciten la suspensión de sus partidos.

Para ello se conformará una lista de Buena Fe de 20 jugadores por categoría, podrán solicitar la postergación de sus encuentros aquellos equipos que, habiendo presentado la misma, tengan como mínimo el 30 por ciento de jugadores (6) de esa lista con certificado de Salud Pública de COVID positivo.

Por otra parte, también se subrayó un detalle importante: aquellas instituciones que no cumplan con las medidas establecidas en los protocolos correspondientes, recibirán primero un llamado de atención y, en caso de que se repita la falta, serán sancionados.

Para ello cada club deberá atender muy bien el límite de público permitido, las metodologías de utilización de los vestuarios, los requisitos sanitarios correspondientes y la correcta venta de entradas que no permite hacerla el día del partido, entre otras cuestiones.