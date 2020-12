El fútbol de la Cultural podría retornar el 14 de Febrero

Comenzar en febrero o en marzo, iniciar con un campeonato Preparación o con el Oficial, jugar el Provincial o no jugarlo, que haya descensos y ascensos o que no haya, fueron algunos de los diversos contrapuntos que hubo en la reunión virtual de ayer en el ámbito de la Liga Cultural de Fútbol donde también Independiente de Doblas estuvo representado a través de Dario Monsalvo.

A través de Zoom, alrededor de 25 clubes se dieron cita para avanzar en el futuro del fútbol pampeano post pandemia de coronavirus y, como sucedió en las últimas reuniones, los pasos son lentos y cortos porque aún no hay conformidad para la fecha de inicio del torneo.

Con la conducción de Guillermo Rechimont y demás integrantes de la Mesa Directiva de la Liga Cultural, se aprobaron los boletines, se aprobó el ingreso de Deportivo Carro Quemado, se puso sobre la mesa una fecha estimativa de comienzo y, lo más importante, se anunció una reunión con la Subsecretaría de Deportes y la Liga Pampeana el próximo miércoles, donde podría comenzar a haber un poco de claridad entre tanta incertidumbre.

La primera propuesta que hubo respecto del inicio de la actividad ya no tiene que ver con comenzar en enero -como se había intentado en reuniones anteriores-, sino en febrero, el 14, es el día tentativo para el puntapié inicial de los campeonatos liguistas de Primera “A”. Para los equipos del ascenso, el comienzo sería el 28 de febrero.

Además se presentaron en borrador otras fechas importantes: 24/01 para confirmar participación, 31/01 para definir el fixture y 14/03 como fecha de inicio de las Divisiones Formativas.

Luego de la propuesta formal de la Mesa Directiva, hubo lugar para la opinión de los clubes, que en definitiva son los que le dan vida a la Liga Cultural.

En ese sentido, las miradas fueron diversas y para todos los gustos, aunque la gran mayoría -salvo cuatro o cinco clubes- coincide en tener unos días más de tiempo de adaptación, es decir, retrasar el inicio del campeonato para el mes de marzo.

Los clubes acordaron volver a reunirse el próximo viernes luego de la reunión entre los representantes de la Liga con las autoridades del Gobierno Provincial.

Con Preparación

Patricio Mac Allister hizo un análisis de lo que significó la pandemia de coronavirus, pero también dio a entender la importancia de comenzar con la práctica lo antes posible. En ese sentido, propuso jugar un torneo Preparación -sin ascensos y descensos- en los primeros meses del año, para luego dar lugar al Oficial, donde sí habría premios y castigos para los clubes.

“Este año ha sido un retroceso en lo deportivo, pero mucho peor para nosotros el fútbol del interior. Nos habilitaron más tarde que a la Primera División”, dijo Patricio Mac Allister, que reprochó los manejos que hubo desde el Consejo Federal sobre la habilitación de los entrenamientos. “Hemos sido muy perjudicados desde lo deportivo”, subrayó.

El delegado de Atlético Santa Rosa, Jorge Zimermann, resaltó la importancia de jugar con público cuando se retome la actividad. “No nos tiene que comer la ansiedad, la fecha puede ser esa o más adelante”. Propuso “zonificar” para evitar los traslados de los clubes. “Habría que estudiarlo para no perjudicar a nadie”, reflexionó.

“Va a ser muy de transición el torneo que hagamos. Lo único que manifiesto es que la fecha puede ser flexible porque hay gente que está encerrada y va a querer tener vacaciones”, sintetizó.

Dividir en zonas

Luego tomó la palabra Luis Aguirrezabala, de Atlético Macachín, que propuso dividir en regiones geográficas el torneo: “Habría que hacer un torneo en zonas, en la zona nuestra tenemos cuatro o cinco equipos, por lo que tendría que venir algún equipo de Santa Rosa. Serían dos zonas de seis en la A”.

“Los protocolos son muy lindos, pero se cumplen en un 30 por ciento. Es como cuando se planteaba jugar solo con público local, ¿cómo se controla?”, subrayó el delegado de Atlético Macachín.

Posteriormente habló Jorge Zaldarriaga, en representación de General Belgrano, que dijo: “Los torneos no deberían tener ascensos ni descensos, solo tendríamos que jugar para comenzar a movernos. Todos queremos volver al fútbol, pero fue un parate grande, es como cuando te quebrás, te sacan el yeso y no podés correr enseguida. Los torneos tienen que ser para acostumbrarnos a la competencia. Respecto del Provincial, creo que no es oportuno que se juegue, pero eso lo decidirá el Gobierno Provincial”.

Costos de localía

Desde el sur llegó la palabra de Oscar Tubio, que pidió comenzar en marzo. “Sin público es impensado jugar, va a salir entre 20.000 y 25.000 pesos abrir la cancha, la localía mensualmente costará 50.000 pesos. Comenzar en febrero es muy pronto. No creo que haya ningún perjuicio en comenzar el torneo en marzo. La gente estuvo encerrada y se va querer tomar unos días de vacaciones”, afirmó el delegado de Villa Mengelle.

El representante de Winifreda, Carlos Fridirich, sostuvo: “Estamos de acuerdo con la fecha de inicio de la Liga, creemos que está el tiempo necesario como para ponerse a punto para el comienzo. Se tiene que jugar por algo, un torneo de transición que lleva muchos gastos tiene que tener un premio, tiene que haber un torneo Oficial con ascensos y descensos. Apoyamos la fecha de inicio y la posibilidad de armar un torneo en zonas”.

Fortalecer la Liga

La postura novedosa fue del representante del Deportivo Anguilense, quien pidió concentrar las energías en el campeonato local para luego en un futuro volver a pensar en el Provincial. “Si tenemos que jugar todo el año en la Liga Cultural, juguemos. El Provincial lo jugarán unos pocos. Yo pensaría en afianzarnos en nuestro ámbito. Hay que volver a empezar a caminar con pasos firmes y sin correr. Hay que afianzar el fútbol de nuestra Liga. No me fijaría tanto de terminar en agosto o septiembre por el Torneo Provincial”, dijo el delegado del Fantinero.

Finalmente, Jorge Malán, de Independiente de Jacinto Arauz, volvió a remarcar que todo se definirá después de la reunión del próximo miércoles entre la Liga y el Gobierno Provincial: “Hay que ir de a poco, primero tener la reunión con el Gobierno, plantearle cuándo podemos empezar a entrenar, cuando vamos a poder jugar amistosos, cómo serán los protocolos para ingresar a la cancha. Después de eso hacer una evaluación y a partir de ahí sí pensar la fecha de inicio del torneo. Nos tenemos que dar tiempo. Antes de fin de año organizamos otra reunión y a partir de ahí fijamos una fecha”, sintetizó.