Desde hoy rige el nuevo Certificado de Circulación

Los permisos de circulación deben ser portados desde hoy de manera obligatoria por los trabajadores y trabajadoras que desarrollen alguna de las 26 tareas esenciales que detalla la página tales como personal de organismos públicos nacionales, judiciales de turno, servicios fúnebres, personas afectadas a obra pública o quienes trabajen en supermercados y almacenes o comercios de cercanía, entre otros.

El trámite es totalmente gratuito y se otorga en el mismo momento, ingresando a la página web: www.certificadocirculacion.lapampa.gob.ar

Para la obtención del certificado se requiere la carga de algunos datos personales, como número de DNI y número de trámite del Registro Nacional de las Personas -que también figura en el DNI-, se debe seleccionar la categoría entre las 26 habilitadas para circular, y deja la posibilidad de agregar hasta cinco direcciones laborales.

LEER CON ATENCIÓN ANTES DE TRAMITAR EL PERMISO:

Es un permiso por persona.

Sólo pueden tramitarlo quienes tengan en su DNI, domicilio en La Pampa.

El permiso es inmodificable y con carácter de declaración jurada, por lo cual su falsedad podrá tener consecuencias legales, antes de confirmar la emisión del mismo revísalo detenidamente.

Recordá tener las ventanas emergentes de tu navegador habilitadas, porque el permiso es de visualización inmediata una vez que completaste tus datos.

ACTIVIDADES HABILITADAS:

1. Personal de Organismos Públicos Nacionales.

2. Personal de Servicios de Justicia de turno.

3. Atención de personas con discapacidad y de asistencia a personas mayores, a niños/as o adolescentes o víctimas de violencia de género.

4. Servicios funerarios, entierros y cremaciones.

5. Atención de comedores y merenderos

6. Servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

7. Personal afectado a obra pública.

8. Comercios de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. Repuestos de Vehículos afectados a servicios o tareas esenciales.

9. Producción agropecuaria, de alimentos y bebidas, higiene y limpieza, equipamiento médico, medicamentos y otros insumos sanitarios.

10. Actividades Impostergables de Comercio Exterior.

11. Recolección de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

12. Mantenimiento y emergencias de servicios básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, internet y servicios digitales, combustibles). Reparación y mantenimiento de vehículos afectados a tareas o servicios básicos.

13. Transporte público urbano de pasajeros, mercaderías y combustibles.

14. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

15. Servicios de Lavandería y Encargados de Edificios.

16. Servicios postales y distribución de paquetería.

17. Servicios de Vigilancia, limpieza y guardia.

18. Estaciones expendedoras de combustibles.

19. Actividades Autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

20. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.

21. Operación de aeropuertos. Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas.

22. Restaurantes, locales de comidas preparadas y/o de comidas rápidas, con servicios de reparto domiciliario.

23. Ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual.

24. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden.

25. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

26. Atención médica, laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, ópticas con sistema de turno previo.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Quiénes deben obtener este permiso?

Lo deberán tramitar todas las personas que cumplan tareas en las actividades habilitadas para: a) circular dentro de las localidades incluidas en “Fase 1” (Catriló, Macachín, Santa Rosa, Toay y General Pico); b) deban viajar a cualquier localidad de La Pampa.

¿Debo tramitar el permiso para trabajar si vivo en una localidad que no es Fase 1?

Quienes vivan en localidades que no están en las denominadas Fase 1, no deberán tramitar el permiso, salvo, que deban viajar a otra localidad de La Pampa a realizar alguna de las tareas habilitadas.

¿Si vivo en una localidad que no es Fase 1, puedo ir a trabajar a alguna localidad que si es Fase 1?

Si, para lo cual debés tramitar el presente permiso

¿Si vivo en una localidad que no está en Fase 1 a otra que si lo está, debo realizar cuarentena de 14 días al regresar?

No, no debes realizar cuarentena, pero debes comportante con la suficiente responsabilidad social evitando contactos y salidas innecesarias.

¿Mi actividad no está en el listado de las habilitadas? ¿Puedo salir a trabajar igual?

Si tu actividad no está habilitada y vivís en una localidad que se encuentra en Fase 1, debes cumplir con el aislamiento obligatorio dispuesto.

¿Debo tramitar algún permiso para ir al Supermercado o Farmacia?

No, pero apelando a la responsabilidad social en el contexto de pandemia, te pedimos que salgas únicamente en caso de necesidad, que lo hagas solo/a y al comercio más cercano de tu domicilio.