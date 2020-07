Moratoria para todos: Alcances del proyecto enviado al Congreso

El gobierno ya envió al Congreso Nacional su proyecto de ampliación de la moratoria impositiva para incluir a empresas que no sean Pymes y a personas físicas, que, de sancionarse, permitirá imputar deudas tributarias vencidas al 30 de junio pasado, siete meses más que el esquema vigente para las pequeñas compañias.

La posibilidad de ingresar deudas tributarias vencidas hasta el 30 de Junio y la extensión a todo el sector privado son de los aspectos más resaltados por los analistas. No obstante, los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e impuesto cedular para personas físicas no van a entrar en la moratoria, dado que, si bien todos los años se pagan a mediados de Junio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó los plazos hasta fines de Julio.

Para algunos especialistas sigue faltando una motivación al que cumple, para que siga cumpliendo. Los efectos de la pandemia y de la cuarentena todavía no son del todo conocidos y estamos en muchos lugares del país atravesando la «tormenta». Habrá que ver si el Congreso lo tiene en cuenta y agrega algún beneficio para los cumplidores.

Otro detalle, es que las empresas que se encuentren en procesos de concursos preventivos y quiebras pueden ingresar a la moratoria, y de esta forma regularizar sus deudas ante el fisco.

La titualr de AFIP, Mercedes Marco del Pont, consideró que las iniciativa girada al Congreso perminte el ingresos de todos los actores económicos y todos los impuestos .

Entre sus puntos, el proyecto contempla incluir deudas vencidas hasta el 30 de Junio de 2020, propone el vencimiento de la primera cuota para el 16 de Noviembre, las empresas e individuos podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. También, impulsa una tasa de interés fija del 2% mensual hasta Enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos, así como también la condonación parcial de intereses y total de multas.

Marcó del Pont, afirmó que «es la primera vez que una moratoria pide compromisos concretos a las grandes empresas. Se les pide que no distribuyan utilidades, que no hagan pagos en dólares en concepto de regalías a empresas vinculadas en el exterior y que no realicen operatorias con títulos para evadir la normativa cambiaria»