Diputadas firmaron el proyecto de ley para la Paridad de Género

Legisladoras de los distintos bloques dieron el aval conjunto y firmaron el proyecto que presentó el Gobierno provincial a través de la Secretaría de la Mujer, para la paridad de género en los cargos públicos electivos, tanto en la fórmula de gobernador o gobernadora, intendencias, comisiones de fomento, partidos políticos, en los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también en los juzgados de paz.

La secretaria de la Mujer de la Provincia, Liliana Robledo, encabezó la presentación que se desarrolló esta mañana en la Sala de Pensamiento de la Cámara de Diputados, que contó también con el acompañamiento de las diputadas, representando cada uno de los bloques, Alicia Mayoral por el Frejupa, Sandra Fonseca por Comunidad Organizada, María Andrea Valderrama Calvo por la UCR y María Laura Trapaglia por el PRO.

Robledo explicó el trabajo que vienen realizando de manera conjunta con todas las legisladoras. “Es importante que conozcan que hemos trabajado en conjunto el proyecto de Paridad de Género, que si bien lo veníamos trabajando de la gestión anterior, ante la nueva conformación de la Cámara se han tomado las observaciones que se han realizado. Creo que es una mejora continua a la visibilización de la participación de las mujeres en la política”, comentó.

Además, agradeció el aporte que han realizado cada una de las diputadas y los diferentes partidos políticos.

“En principio, este proyecto era del Poder Ejecutivo desde la gestión anterior de Carlos Verna, y que hoy lo ratificó el actual gobernador, Sergio Ziliotto. Pero nos parece importante que sea el Poder Legislativo el que firme este proyecto y que hemos elaborado en conjunto, que llegue con un texto acordado”, agregó.

Se refirió a que el proyecto habla de la paridad en los cargos electivos, “tanto para la fórmula de gobernador o gobernadora, lo mismo para las intendencias y las comisiones de fomento, las composiciones de los partidos políticos, el poder legislativo de cada una de los poderes y también en los juzgados de paz”, afirmó.

Robledo remarcó que las modificaciones que se han realizado en el proyecto fueron realizadas en la mesa de trabajo. “Hemos observado otras legislaciones, nos pasaba que las vacancias no se generaban de la manera que se debían generar. En el orden nacional hubo una nueva presentación para mejorar la ley de paridad, que nuestra ley ya la incorpora. Estamos pensando en una ley de igualdad, de participación igualitaria, tanto en los cargos electivos de los tres poderes, y así también de los partidos políticos”, destacó.

Luego apuntó que la ley empezará a regir a partir de la próxima convocatoria a elecciones. “Entendemos que la mayoría son los partidos políticos lo que van a renovar sus autoridades, creo que estamos todas las fuerzas políticas iguales y apenas se hagan las convocatorias entra a regir para los cargos partidarios. Después, ya si sale aprobada de la Cámara, regirá para las próximas elecciones de cargos a nivel gubernamental”, adelantó.

“Se mejoró mucho el borrador que teníamos en su momento, se recibió aportes de todos los sectores políticos. Una alerta fue la composición de las intendencias, donde no existe la figura del viceintendente o viceintendenta, y siempre es el primer concejal que ocupa ese espacio. Entonces aclaramos que tenía que intercalarse de la misma manera que en la fórmula de gobernador y gobernadora, entonces dejamos saldada esa situación”, agregó.

Por último, la secretaría Robledo comentó que también se modificaron textos con perspectiva de género, con lenguaje inclusivo, entre otras cosas.

“Lo que cambia también es lo que va a ser la futura legislación, con una mirada diferente, para garantizar derechos y que no sean vulnerados. Tenemos pensado varios proyectos después de esta iniciativa, que también han sido charlados en nuestras mesa de trabajo. Es importante que nos empecemos a visibilizar más”, cerró.