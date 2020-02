Liga Cultural: Fixture de la Temporada 2020

En la primera fecha Independiente de Doblas será visitante del Deportivo Mac Allister. El rojo doblense entrena desde hace varias semanas bajo de las órdenes de Ricardo Corcuera y el PF Matías Narcué. Con la continuidad de la mayoría de los jugadores que disputaron la temporada pasada, se destaca el regreso del goleador Daniel Gehl, la continuidad del arquero Raúl Alomo y la única baja es la de Ezequiel Bonomo que jugará en Atlético Macachín.

La programación completa del Torneo Apertura es la siguiente:

1º fecha

ALL BOYS vs D. PENALES

D. MAC ALLISTER vs INDEP. DOBLAS

D. RIVERA vs GUARDIA DEL MONTE

A. MACACHIN vs UNION M. RIGLOS

D. ANGUILENSE vs D. WINIFREDA

A. STA. ROSA vs G. BELGRANO

2º fecha

A. STA. ROSA vs ALL BOYS

G. BELGRANO vs D. ANGUILENSE

D. WINIFREDA vs A. MACACHIN

UNION M. RIGLOS vs D. RIVERA

GUARDIA DEL MONTE vs D. MAC ALLISTER

INDEP. DOBLAS vs D. PENALES

3º fecha

ALL BOYS vs INDEP. DOBLAS

D. PENALES vs GUARDIA DEL MONTE

D. MAC ALLISTER vs UNION M. RIGLOS

D. RIVERA vs D. WINIFREDA

A. MACACHIN vs G. BELGRANO

D. ANGUILENSE vs A. STA. ROSA

4º fecha

D. ANGUILENSE vs ALL BOYS

A. STA. ROSA vs A. MACACHIN

G. BELGRANO vs D. RIVERA

D. WINIFREDA vs D. MAC ALLISTER

UNION M. RIGLOS vs D. PENALES

GUARDIA DEL MONTE vs INDEP. DOBLAS

5º fecha

ALL BOYS vs GUARDIA DEL MONTE

INDEP. DOBLAS vs UNION M. RIGLOS

D. PENALES vs D. WINIFREDA

D. MAC ALLISTER vs G. BELGRANO

D. RIVERA vs A. STA. ROSA

A. MACACHIN vs D. ANGUILENSE

6º fecha

A. MACACHIN vs ALL BOYS

D. ANGUILENSE vs D. RIVERA

A. STA. ROSA vs D. MAC ALLISTER

G. BELGRANO vs D. PENALES

D. WINIFREDA vs INDEP. DOBLAS

UNION M. RIGLOS vs GUARDIA DEL MONTE

7º fecha

ALL BOYS vs UNION M. RIGLOS

GUARDIA DEL MONTE vs D. WINIFREDA

INDEP. DOBLAS vs G. BELGRANO

D. PENALES vs A. STA. ROSA

D. MAC ALLISTER vs D. ANGUILENSE

D. RIVERA vs A. MACACHIN

8º fecha

D. RIVERA vs ALL BOYS

A. MACACHIN vs D. MAC ALLISTER

D. ANGUILENSE vs D. PENALES

A. STA. ROSA vs INDEP. DOBLAS

G. BELGRANO vs GUARDIA DEL MONTE

D. WINIFREDA vs UNION M. RIGLOS

9º fecha

ALL BOYS vs D. WINIFREDA

UNION M. RIGLOS vs G. BELGRANO

GUARDIA DEL MONTE vs A. STA. ROSA

INDEP. DOBLAS vs D. ANGUILENSE

D. PENALES vs A. MACACHIN

D. MAC ALLISTER vs D. RIVERA

10º fecha

D. MAC ALLISTER vs ALL BOYS

D. RIVERA vs D. PENALES

A. MACACHIN vs INDEP. DOBLAS

D. ANGUILENSE vs GUARDIA DEL MONTE

A. STA. ROSA vs UNION M. RIGLOS

G. BELGRANO vs D. WINIFREDA

11º fecha

ALL BOYS vs G. BELGRANO

D. WINIFREDA vs A. STA. ROSA

UNION M. RIGLOS vs D. ANGUILENSE

GUARDIA DEL MONTE vs A. MACACHIN

INDEP. DOBLAS vs D. RIVERA

D. PENALES vs D. MAC ALLISTER

Nota: En el Torneo Clausura se invierten las localias