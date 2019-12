Premios Caldén: Fernando Flores ternado en Safari

La Asociación Círculo de Periodistas Deportivos Pampeanos anunció esta mañana la realización de la Fiesta de los Premios Calden. En la terna de Safari se encuentra ternado Fernando Flores quien junto a Paolo Gies finalizaron en el tercer puesto en el calendario anual.

La ronda de prensa se llevó adelante esta mañana en el hotel Unit, cuarto piso, con la presencia del flamante Director de Deportes, Alejandro Bagatto, la intendenta de Colonia Barón, Sonia Luengo, el presidente del Círculo de Periodistas, Juan Carlos Vega y Gabriel Idraste, también de la comisión Directiva.

Juan Vega, agradeció al hotel Unit, que “nos permitió utilizar estas instalaciones espectaculares, a la intendenta de Colonia Barón, Sonia Luengo, también a la Dirección de Deportes y la Subsecretaría”.

“La intención _refirió_ es anunciar los premios Calden de Plata y de Oro 2019, en la fiesta que se realizará el 28 de este mes en Colonia Barón, a partir de las 22 horas.

Dijo que Barón “nos abrió nuevamente las puertas teniendo en cuenta la edición anterior. Luego de mantener un par de reuniones hemos decididos volver a esa localidad”.

“Son 34 disciplinas las que se van a galardonar y hemos retirado _porque no han tenido un año y calendario regular_ el Endurance, la Equitación y el BMX; todos sabemos que han decaído estas actividades, y de acuerdo a nuestro reglamento en el sentido que no han mantenido un calendario sistemático provincial. Estas tres bajas, no quita que tengan un reconocimiento por afuera de las ternas.

Por el contrario, se agregaron las disciplinas de Judo, Físicoculturismo y el Tiro, que han crecido notoriamente”.

También destacó las premiaciones especiales y los premios tradicionales (El mérito Deportivo Lito Maldonado, Trayectoria Deportiva Juan Carlos Vega, Revelación Deportiva Carlos Reynaldo Jaeckel, Mejor Veterano Alfredo Dalmiro Otálora y el Premio Internacional Raúl Isidoro Arballo. En estos casos, no se dan a conocer ahora los ganadores.

El Círculo recuerda que los deportistas ternados surgen (en la mayoría de los casos) de las primeras divisiones de cada disciplina, excepto algunas particularidades que observan ciertos deportes. También se tiene en cuenta el comportamiento a lo largo de año (que no hayan tenido expulsiones, cualquiera fuere su naturaleza), entre otros aspectos.

Sonia Luengo agradeció al Círculo por llevar nuevamente la Fiesta de los Premios Caldén y felicitó a los ternados por el esfuerzo y dedicación. “Los esperamos a todos”, precisó.

Destacó la labor que viene realizando Ceferino Almudevar (flamante Subsecretario de Deportes). “Recorriendo los pueblos de nuestra provincia y fomentando todas las disciplinas deportivas. Estamos muy contentos”.

Los nominados

Ajedrez: Maximiliano Covas – Martín Mansilla – Guillermo Saitúa.

Atletismo: Alfredo Aguirre – Camila Hoya – Aimé Huarte Cavassa.

Automovilismo: Daniel Costa Sánchez – Matías Hernández – Alejandro García.

Básquetbol: Franco Zalabardo – Agustín Bualó – Juan Lara.

Bochas: Sergio Alvarez – Abel Mondino – Julio Brown.

Boxeo: Mauro Peroune – Gerónimo Vázquez – Aixa Adema,

Cestoball: Valeria Gaccio – Carla Gerbaudo – Natalia Seia.

Ciclismo: Julián Barrientos – Paulino Dal Seco – Sergio Ullua.

Colombofilia: Darío Sáenz De Tejada – Gustavo Garro – Sergio Schab.

Fisicoculturismo: Martina Lescano – Manuel Acosta – Matías Ortega.

Fútbol: Marcos Quiroz – Jeremías Lucero – Nicolás Bellendier.

Gimnasia Artística: Emilia Polimandi – Florencia Vara – Rafaela Sánchez.

Golf: Agustín Alonso – Nicolás Segovia – Santiago Dalla Vía.

Hockey: Martina Pereira – María Belén Fernández – Carlos Musa.

Handball: Victoria Tobal – Delfina Gallo – Gerónimo Bader.

Jineteada: Cruz Ramos – Brian Mormont – Lucas Bustamante.

Judo: Liza Rojas – María de los Angeles Canda – Dalma Cáceres.

Karate: Federico Hussein – Nicolás Amaya – Alejandra Peñaloza.

Karting: Darío Sagrado – Pablo Torres – Marcos Hernández.

Motociclismo: Sebastián Edreira – Javier Joffe – Julián Seibel.

Mountain Bike: Jésica Cantelmi – Julián Barrientos – Omar Coria.

Natación: Sofía Gazán – Nicolás Weigandt – Micaela Benítez.

Padel: Axel Guevara – Patricio Cometto – Pamela Franco.

Patín Artístico: Josefina Ferrero – Paulina Aguirre – Lara Morales.

Pelota a Paleta: Amilcar Cancina – Mariano Di Luca – Cristian Gebel.

Levantamiento de Potencia: Mariela Ortellado – Carolina Cuello – Franco Pérez.

Rugby: Federico Llanos – Emanuel Videla – Lautaro Loyola.

Safari: Juan Manuel Abraham – Ceferino Santillán – Fernando Flores.

Sóftbol: Sofía Braun – Julián Fernández – Huemul Mata.

Tenis: Manuel Suárez Vega – Leonardo Loza – Mariano Viana.

Tenis de Mesa: Francisco Lavalle – Ramiro Righetti – Daniel Malizevsky.

Tiro: Matías Carranza – Martín Bonino – Sergio Bonino.

Turf: Martín González – Guillermo Calvente – Jairo Flores.

Vóley: Balvanera Ulla – Inayen Prieto – Johan Kruger.

De los Caldén de Plata salen los 5 (cinco) Ranqueles y de éstos, el Caldén de Oro.

Además de los premios Caldén, estarán los tradicionales reconocimientos al Mérito Deportivo “Lito Maldonado”; Trayectoria Deportiva “Juan Carlos Vega”; Revelación Deportiva “Carlos Reynaldo Jaeckel”; Mejor Veterano “Alfredo Dalmiro Otálora”; Premio Internacional “Raúl Isidoro Arballo”. En este caso no se adelantan los nombres de los deportistas elegidos. Son revelados en la misma Fiesta.

Lugar: Salón de Usos Múltiples de Colonia Barón, el día sábado 28 de diciembre a partir de las 22 horas. Valor de la Tarjeta: $ 850.

PREMIOS ESPECIALES

Rienderos: Andrés Mollecker.

Automovilismo: Dino Pieraligi.

Patín Carrera: Santiago Roumec.

Equitación: Pilar Vicario.

Fútbol femenino: Rocío Pacheco

Discapacidad: Pablo Aznares y Bautista Bal.

Motociclismo: Joaquín Allivellatore

Arquería: Federico Salvetti.

Atletismo de Montaña: Flavia Laguna.

Bicicross: Cristian González.

Taekwondo: Tomás Schweiker.

Hockey: Lourdes Estigarría.

Preparador físico de River: Pablo Dolce.